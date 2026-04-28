Через китайські кораблі Тайвань перейшов у стан підвищеної готовності

Увечері в понеділок Тайвань виявив біля стратегічної бази поблизу островів Пенху в Тайванській протоці два військові кораблі Китаю— есмінець і фрегат, пише Reuters. У відповідь тайванські військові залучили сили флоту та авіації для моніторингу ситуації.

У Міноборони Тайваню заявили, що уважно стежать за переміщенням китайських сил і вживають відповідних заходів. Уже наступного ранку відомство повідомило, що за останні 24 години навколо острова зафіксовано дев’ять китайських кораблів і 22 військові літаки.

У Тайбеї наголошують, що регулярна військова активність Пекіна створює додаткову напругу в регіоні.

Водночас Китай раніше цього місяця заявляв, що вважає такі дії обґрунтованими, та продовжує щоденні патрулювання поблизу острова, який розглядає як свою територію.

Президент Лай Чінг-те заявив, що Китай застосовує тактику “сірої зони”, намагаючись виснажити Тайвань без відкритого конфлікту. За його словами, тиск з боку Пекіна зростає, тому країна планує посилити можливості берегової охорони, зокрема за рахунок сучасних радарів, дронів та систем спостереження.

Західні розвідки раніше попереджали про ризик можливого загострення ситуації у 2026 році. Водночас Тайвань заявляє про готовність захищати свій суверенітет.

Нагадаємо, що у квітні Китай заявив про намір частково відновити зв’язки з Тайванем, включно з авіасполученням і торгівлею. Ініціативи з’явилися після контактів Пекіна з тайванською опозицією, але не погоджені з урядом острова.

