Адміністрація президента США розглядає можливість зменшити кількість американських військових у Німеччині.

Про це заявив Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

Скорочення військ США у Німеччині: що відомо

— Сполучені Штати вивчають та розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і рішення щодо цього буде ухвалено протягом найближчого короткого періоду часу, — заявив він.

За даними Reuters, високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомляв, що Трамп обговорював можливість виведення частини американських військ із Європи.

Згідно з даними Центру даних Міністерства оборони США, станом на грудень 2025 року в Європі перебувало трохи більше ніж 68 тис. американських військовослужбовців. Близько 36,4 тис. з них базуються у Німеччині.

Для порівняння, у 1985 році в Німеччині перебувало близько 250 тис. американських військових.

Заява Трампа з’явилася після зустрічі головнокомандувача збройних сил Німеччини Карстена Броєра з представниками Пентагону у Вашингтоні. Під час переговорів сторони обговорювали нову військову стратегію Німеччини.

При цьому Броєр не повідомляв, що під час цієї зустрічі обговорювалося скорочення американських військ у Німеччині.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не планує виводити всі американські війська з Європи. За його словами, це питання не порушувалося навіть у контексті можливих домовленостей.

