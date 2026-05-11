11 травня Європейський Союз планує оголосити нові санкції проти РФ, пов’язані з примусовим вивезенням українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Про це перед початком зустрічі Ради ЄС у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Укрінформ.

Санкції ЄС проти РФ за депортацію українських дітей: що відомо

Перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі 11 травня Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз має намір розширити санкційний список проти Росії, включивши осіб, причетних до переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій.

За словами високої представниці ЄС, обмеження стосуватимуться тих, хто безпосередньо залучений до процесів депортації та роботи з вивезеними дітьми.

— Сьогодні ми просунемося вперед щодо санкцій проти тих, хто працює з українськими дітьми, депортованими з України, — зазначила вона.

Кая Каллас підкреслила складність повернення незаконно депортованих до РФ українських дітей, наголосивши, що їх не можна обміняти як військовополонених.

Відповідне рішення щодо санкційних обмежень проти РФ можуть ухвалити вже сьогодні.

Крім того, у столиці Бельгії запланована зустріч міжнародної коаліції, яка займається поверненням українських дітей.

Учасники обговорять подальші кроки для їхнього повернення та посилення міжнародного тиску на Росію.

За словами високої представниці ЄС, у межах Євросоюзу розглядають різні підходи та пропозиції щодо можливих переговорів із російською стороною для повернення українських дітей.

Вона наголосила, що для досягнення результату необхідно залучати широку міжнародну підтримку, зокрема й держави, які підтримують тісніші контакти з Росією.

Вона також визнала, що цей процес є надзвичайно складним і потребує подальших обговорень на міжнародному рівні.

Окремо вона прокоментувала заяви щодо припинення вогню, зазначивши, що Росія використовує такі ініціативи у власних цілях, зокрема для політичних демонстрацій, водночас продовжуючи атаки на цивільну інфраструктуру України.

За її словами, Україна неодноразово дотримувалася оголошених режимів тиші, тоді як російська сторона їх порушувала.

Раніше громадська організація КримSOS повідомляла, що нерідко з депортованими до Росії дітьми, яких вдалось повернути додому, працюють психологи, психотерапевти або психіатри.

Характер допомоги залежить від пережитого досвіду.

Зазначалося, що іноді йдеться про дітей, які побували у російських катівнях чи зазнали сексуального насильства.

Нагадаємо, на початку квітня перша леді США Меланія Трамп учергове долучилася до повернення українських дітей, яких було вивезено до Росії.

Завдяки її посередництву у квітні семеро дітей повернулися в Україну.

Тоді в Білому домі зазначили, що Меланія Трамп та її команда продовжують співпрацю як з українською, так і з російською сторонами для пошуку викрадених дітей і сприяння їхньому возз’єднанню з родинами.

