Перша леді США Меланія Трамп вчетверте сприяла поверненню викрадених Росією українських дітей.

Шестеро з них найближчим часом повернуться до України, ще одну дитину повернуть пізніше у квітні.

Про це повідомляє Білий дім.

Меланія Трамп допомогла повернути з РФ українських дітей

– Возз’єднання дітей з їхніми близькими в цьому регіоні світу залишається одним із найважливіших глобальних питань сьогодення. Я заохочую, щоб обидві сторони залишалися відданими постійній співпраці, ставлячи безпеку та добробут дітей вище за цю жахливу війну, – заявила перша леді США.

У Білому домі уточнили, що Меланія Трамп та її представник продовжують співпрацювати з Росією та Україною, щоб відшукати викрадених дітей та сприяти їхньому возз’єднанню з родинами.

У серпні перед зустріччю президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці, Меланія Трамп передала через Трампа особистого листа Путіну, у якому зазначила, що “настав час” захистити дітей та майбутні покоління у світі.

У жовтні 2025 року вона повідомила, що Путін отримав її лист і між ними тепер існує “відкритий канал”.

У грудні стало відомо, що семеро дітей – шість хлопчиків та дівчинка – возз’єдналися зі своїми родинами в Україні.

