Уряд Нідерландів спрямував додаткову допомогу у сумі €2 млн на пошук і повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Норвегія надала допомогу для пошуку викрадених РФ дітей

Ці кошти призначені для постачання Україні наборів ДНК. Обладнання застосовуватимуть під час тестування членів родин зниклих безвісти українських дітей.

Зараз дивляться

Після повернення дітей з Росії результати тестів дадуть змогу швидше встановлювати їхні особи та повертати до сімей.

Частину фінансової допомоги використають для забезпечення психосоціальної підтримки дітей та їхніх родин після повернення з російської депортації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що станом на листопад у Росії виявили близько 400 місць перебування викрадених українських дітей.

Він наголосив, що важливо залучити якомога більше лідерів і відомих людей для повернення українських дітей, яких викрала РФ.

Нещодавно у Білому домі повідомили, що перша леді США Меланія Трамп втретє посприяла поверненню викрадених українських дітей до їхніх родин.

Через примусове переміщення дітей з окупованих територій України Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Фото: Дмитро Лубінець

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.