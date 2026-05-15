Українська розвідка продовжує фіксувати спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим командуванням.

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну

– Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій, – зазначив глава держави.

За словами президента, Росія розглядає плани проведення операцій у напрямках на південь та північ від території Білорусі.

– Або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні. Або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю, – написав Зеленський.

Він додав, що Україна безперечно захищатиме себе та своїх громадян у разі, якщо Олександр Лукашенко вирішить підтримати цей російський намір.

– Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 2 травня президент заявляв про фіксацію незвичної активності на окремих ділянках українсько-білоруського кордону.

Глава держави наголошував, що Україна залишається готовою захищати свій суверенітет та безпеку громадян, а також застерігав від будь-яких спроб втягнути треті сторони в агресивні дії проти країни.

