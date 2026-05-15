Фіксуємо спроби Росії втягнути у війну проти України Білорусь – Зеленський
- Українська розвідка зафіксувала додаткові контакти між РФ та Олександром Лукашенком щодо залучення Білорусі до нових агресивних операцій.
- Володимир Зеленський доручив Силам оборони посилити відповідний напрямок і підготувати план реагування.
Українська розвідка продовжує фіксувати спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну проти України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим командуванням.
Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну
– Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій, – зазначив глава держави.
За словами президента, Росія розглядає плани проведення операцій у напрямках на південь та північ від території Білорусі.
– Або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні. Або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю, – написав Зеленський.
Він додав, що Україна безперечно захищатиме себе та своїх громадян у разі, якщо Олександр Лукашенко вирішить підтримати цей російський намір.
– Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці, – резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 2 травня президент заявляв про фіксацію незвичної активності на окремих ділянках українсько-білоруського кордону.
Глава держави наголошував, що Україна залишається готовою захищати свій суверенітет та безпеку громадян, а також застерігав від будь-яких спроб втягнути треті сторони в агресивні дії проти країни.