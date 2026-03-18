Українські захисники уразили один із ключових авіаремонтних заводів у Старій Руссі на території Російської Федерації.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ.

Ураження авіаремонтного заводу РФ

За інформацією СБС, оператори 1 окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 123 авіаремонтний завод у Старій Руссі. Йдеться про підприємство, яке забезпечує відновлення авіації російських військ.

– Це унікальний для РФ об’єкт із повним циклом ремонту та модернізації важких транспортних літаків, зокрема, Іл-76, Іл-78 та Л-410, а також авіаційних двигунів типу Д-30КП, АІ-20 та інших агрегатів, – йдеться у повідомленні.

Завдяки власній злітно-посадковій смузі, аеродрому та інфраструктурі для тестувань, завод може самостійно проводити повний цикл наземних і льотних випробувань.

Підприємство залучене до виконання оборонних контрактів Росії та експортних програм.

Як стверджують у Силах безпілотних систем ЗСУ, ураження цієї інфраструктури безпосередньо погіршує логістику відновлення авіапарку російської армії та знижує рівень її бойової готовності.

