ЗСУ уразили стратегічний авіазавод РФ у Старій Руссі
- Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 123 авіаремонтний завод у Старій Руссі, що є унікальним для РФ об'єктом із повним циклом модернізації важких транспортних літаків Іл-76 та Іл-78.
- Успішна атака на стратегічне підприємство суттєво підриває можливості РФ відновлювати авіапарк та підтримувати бойову готовність військово-транспортної авіації.
Українські захисники уразили один із ключових авіаремонтних заводів у Старій Руссі на території Російської Федерації.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ.
Ураження авіаремонтного заводу РФ
За інформацією СБС, оператори 1 окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 123 авіаремонтний завод у Старій Руссі. Йдеться про підприємство, яке забезпечує відновлення авіації російських військ.
– Це унікальний для РФ об’єкт із повним циклом ремонту та модернізації важких транспортних літаків, зокрема, Іл-76, Іл-78 та Л-410, а також авіаційних двигунів типу Д-30КП, АІ-20 та інших агрегатів, – йдеться у повідомленні.
Завдяки власній злітно-посадковій смузі, аеродрому та інфраструктурі для тестувань, завод може самостійно проводити повний цикл наземних і льотних випробувань.
Підприємство залучене до виконання оборонних контрактів Росії та експортних програм.
Як стверджують у Силах безпілотних систем ЗСУ, ураження цієї інфраструктури безпосередньо погіршує логістику відновлення авіапарку російської армії та знижує рівень її бойової готовності.