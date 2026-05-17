Президент США Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше досягти домовленостей про припинення війни та пригрозив серйозними наслідками у разі провалу переговорів.

Про це повідомляє BFMTV.

Трамп пригрозив Ірану: що відомо

Дональд Трамп заявив, що Ірану “буде дуже важко”, якщо країна так і не укладе угоду зі Сполученими Штатами.

Американський лідер знову закликав Тегеран швидше погодитися на дипломатичне врегулювання війни.

— Я не маю уявлення, чи збираються вони це зробити (укладати угоду, — Ред.). Якщо ні, то їм буде дуже погано, дуже погано. Їм краще укласти угоду, — сказав Дональд Трамп.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає можливість повернення до широкомасштабних бойових дій проти Ірану.

За даними джерел у Білому домі, американський президент незадоволений перебігом переговорів щодо припинення війни та вважає останню відповідь Тегерана “абсолютно неприйнятною”.

Водночас NBC News повідомляв, що у Пентагоні вже обговорюють можливе перейменування війни з Іраном на операцію Кувалда у разі зриву режиму припинення вогню та відновлення масштабних бойових дій.

За даними видання, нова назва може дозволити адміністрації Трампа фактично перезапустити 60-денний термін, після якого для продовження військової операції потрібен дозвіл Конгресу США.

Американські чиновники зазначають, що операція Кувалда — лише один із варіантів назви, які зараз розглядають у Пентагоні.

