Удари Сил оборони України по російських наземних лініях зв’язку та тилових об’єктах порушують логістику окупаційних військ уздовж усієї лінії фронту — від окупованої Луганської області до Криму.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як Україна посилює удари по тилу РФ

Аналітики ISW зазначають, що Україна може розширювати кампанію ударів безпілотниками по російських полігонах та інших об’єктах в оперативному тилу на окупованих територіях.

Зараз дивляться

Зокрема, командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Мадяр Бровді та Генеральний штаб ЗСУ 30 травня повідомили про удар по полігону Трьохізбенка російської армії поблизу Кряківки у Луганській області.

Також українські військові завдали удару по полігону біля Приморського Посада в окупованій частині Запорізької області.

За словами Бровді, під час цього удару підрозділи російської 64 окремої мотострілецької бригади зазнали втрат. Попередньо повідомлялося щонайменше про 31 постраждалого військового, з яких дев’ятеро — загиблі.

В ISW вважають, що такі удари можуть бути частиною української кампанії зі зриву концентрації російських сил у ближньому тилу.

Аналітики нагадують, що раніше російська армія використовувала покращені можливості розвідки безпілотниками для завдання високоточних ударів по українських полігонах.

Тепер Україна, ймовірно, намагається застосувати подібний підхід проти російських військ.

– Українська кампанія ударів середньої дальності по російських наземних лініях зв’язку порушує логістику РФ на всьому театрі військових дій, від окупованої Луганщини до Криму… Українські війська фактично розширюють зону активності безпілотників від середньої дальності до лінії фронту, що порушує здатність РФ транспортувати особовий склад на передову, постачати та підтримувати позиції на передовій, а також застосовувати тактику інфільтрації, на яку російські війська покладалися для просування протягом останніх кількох місяців, – наголосили в ISW.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск програми Логістичний локдаун, яка передбачає масштабування ударів середньої дальності по російському тилу.

За його словами, Україна вже вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Для реалізації першого етапу програми Міноборони та Генштаб виділили додаткові 5 млрд грн на закупівлю сучасних засобів middle strike.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.