У понеділок, 18 травня, генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини ухвалила рішення про скасування депортації та трирічної заборони на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони для семи співробітників Ощадбанку.

Як повідомили у фінустанові, угорська сторона також вирішила невідкладно вилучити відповідні записи з державних реєстрів.

Угорщина зняла обмеження для інкасаторів Ощадбанку

– Повне скасування рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права, – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

У банку пояснили, що підставою для такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу Угорщини з питань конституційного захисту про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку громадян України.

Зазначається, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у суді.

При цьому угорська сторона самостійно скасувала введені обмеження, не чекаючи завершення судового процесу в Будапешті.

Юридичний супровід банку в Угорщині забезпечувала фірма Horvathlawyers, а національним радником виступила юридична компанія Asters.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку

5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній з АЗС на автомагістралі М5 затримали два українські інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

Також були затримані семеро інкасаторів, яких згодом звільнили та доправили до України.

12 березня стало відомо, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, незаконно затримані в Угорщині, передали представникам банку та українським дипломатам.

Кошти та цінності в обсязі $40 млн, €35 млн і 9 кг банківського золота залишалися затриманими на території Угорщини.

6 травня Ощадбанк повідомив про повернення затриманих в Угорщині коштів і цінностей у повному обсязі.

