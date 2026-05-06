Угорщина повернула у повному обсязі кошти та цінності, які були незаконно вилучені у інкасаторів Ощадбанку у березні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року, – зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що “угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів”.

За його словами, працівників банку вдалося повернути швидше. Але вже на території України кошти та цінності Ощадбанку у повному обсязі.

– Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей, – наголосив президент.

Нагадаємо, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на автозаправній станції на автомагістралі М5 затримали два українські інкасаторські автомобілі, які перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Також було затримано сімох інкасаторів, яких згодом звільнили та повернули до України.

Нацполіція України відкрила кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Володимир Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму.

9 березня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому висловили рішучий протест у зв’язку із захопленням заручників і цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передали представникам банку та українським дипломатам.

Водночас кошти та цінності залишилися затриманими в Угорщині.

