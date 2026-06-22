Сили оборони уразили центр космічного зв’язку в Підмосков’ї та полігони БпЛА
- Сили оборони України завдали успішних ударів по центру космічного зв’язку Дубна в Московській області.
- Також уражено полігон підготовки операторів безпілотниками на Луганщині, російські пункти управління дронами та важливий логістичний міст на Запоріжжі.
Сили оборони України уразили центр космічного зв’язку в Московській області, полігон підготовки операторів безпілотників та логістичну інфраструктуру російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження центру космічного зв’язку в Московській області РФ
За інформацією Генштабу, 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об’єктам Росії.
Зокрема, під удари потрапив центр космічного зв’язку Дубна, розташований у Московській області РФ.
Як зазначають у Генштабі, на об’єкті спостерігається масштабне задимлення. Інформація про збитки уточнюється.
Ураження полігону та логістичної інфраструктури РФ
Сили оборони атакували полігон підготовки операторів безпілотників у районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління дронами в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.
У Генштабі розповіли, що українські воїни уразили командно-спостережні пункти Росії у районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області та Покровська на території Донецької області.
Водночас під удари потрапив автомобільний міст у Василівці Запорізької області, які російські війська використовували для перекидання та забезпечення своєї армії.
Крім цього, у Генштабі підтвердили ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї Росії та двох автомобільних поромів 21 червня.
Зазначається, що ці об’єкти РФ використовувала для забезпечення своїх військ у південних регіонах України.