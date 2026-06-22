Сили оборони України уразили центр космічного зв’язку в Московській області, полігон підготовки операторів безпілотників та логістичну інфраструктуру російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження центру космічного зв’язку в Московській області РФ

За інформацією Генштабу, 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об’єктам Росії.

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Зокрема, під удари потрапив центр космічного зв’язку Дубна, розташований у Московській області РФ.

Як зазначають у Генштабі, на об’єкті спостерігається масштабне задимлення. Інформація про збитки уточнюється.

Ураження полігону та логістичної інфраструктури РФ

Сили оборони атакували полігон підготовки операторів безпілотників у районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління дронами в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

У Генштабі розповіли, що українські воїни уразили командно-спостережні пункти Росії у районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області та Покровська на території Донецької області.

Водночас під удари потрапив автомобільний міст у Василівці Запорізької області, які російські війська використовували для перекидання та забезпечення своєї армії.

Крім цього, у Генштабі підтвердили ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї Росії та двох автомобільних поромів 21 червня.

Зазначається, що ці об’єкти РФ використовувала для забезпечення своїх військ у південних регіонах України.

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