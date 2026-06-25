Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський “досить добре справляється” в умовах повномасштабної війни з Росією.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп оцінив дії Зеленського під час війни

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи вважає він, що президент України зараз перемагає.

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У відповідь американський лідер зазначив, що оцінює дії українського керівництва позитивно.

— Ну, у нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається, — сказав Трамп.

Президент США також звернув увагу на масштаби втрат у війні.

— Дуже багато людей гине з обох боків, але, думаю, він непогано справляється, — додав він.

Окремо Трамп відзначив особисті якості президента України та українських військових.

— Треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди. У нього є бійці, — заявив президент США.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що Україна наразі має перевагу у війні та демонструє здатність змінювати її динаміку.

Таку оцінку озвучив заступник держсекретаря США Джеремі Левін під час дискусії YES Dinner Discussion напередодні Конференції з відновлення України URC-2026.

За його словами, українська сторона адаптується до нових умов війни швидше, ніж очікувалося раніше.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна планує розширювати власні далекобійні можливості та збільшувати дальність застосування безпілотників до понад 3 тис. км.

Зеленський також наголосив, що Україна розвиватиме інструменти для ураження військових підприємств, об’єктів логістики та паливної інфраструктури РФ на більшій відстані.

Джерело : Украинская правда

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