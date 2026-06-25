Командування Сухопутних військ ЗСУ сприяє проведенню повної та об’єктивної перевірки інформації щодо 425 окремого штурмового полку Скеля і надає всю необхідну підтримку уповноваженим органам.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ у четвер, 25 червня.

У Сухопутних військах відреагували на скандал навколо полку Скеля

– У зв’язку з оприлюдненням у медіа інформації щодо 425 окремого штурмового полку Скеля наголошуємо, що жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою для приниження, насильства, неналежного поводження або байдужості до життя і здоров’я військовослужбовців, – йдеться у заяві.

У Сухопутних військах зазначили, що інформація, оприлюднена у публікаціях, потребує не емоційних оцінок чи формальних коментарів, а належної правової перевірки.

Зараз дивляться

Там наголосили, що за наведеними фактами вже працюють уповноважені органи, які мають встановити всі обставини, визначити відповідальних осіб та надати правову оцінку подіям.

Також наголошується, що командування Сухопутних військ ЗСУ контролює ситуацію та сприяє проведенню перевірки таким чином, щоб вона була повною, об’єктивною та неупередженою.

– Окремий штурмовий полк Скеля надає необхідну підтримку відповідним органам у межах процедур, передбачених законом, – наголошується у заяві.

У командуванні додали, що до завершення перевірки важливо утримуватися від передчасних висновків.

Зазначається, що частина інформації, яка була оприлюднена у медіа, стосується подій, які могли відбутися близько шести місяців тому.

У зв’язку з цим збір, аналіз та перевірка матеріалів потребують певного часу. Це необхідно для того, щоб остаточні висновки були точними, законними та неупередженими.

– Звертаємося до військовослужбовців, їхніх родин та можливих свідків, якщо ви володієте інформацією про факти насильства, неналежного поводження, приховування травм чи відмови в медичній допомозі, повідомляйте про це до ВСП, ДБР, Офісу військового омбудсмена, на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗСУ або на офіційні канали полку, – наголосили у Сухопутних військах.

Що відомо про ймовірне насильство над мобілізованими у Скелі

Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку Скеля.

Видання Бабель опублікувало розслідування про 425 окремий штурмовий полк Скеля.

У матеріалі йдеться про ймовірне застосування насильства та тортур на полігонах і в навчальних центрах. Також повідомляється про випадки несвоєчасного надання медичної допомоги військовослужбовцям.

За даними журналістів, протягом останніх шести місяців у навчальних центрах полку було зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих перебували у підрозділі менш ніж місяць.

Військова омбудсман Ольга Решетилова виступила з пропозицією провести реорганізацію полку. За її словами, фактичний розмір підрозділу відповідає дивізії, однак управління здійснюється за штатною структурою полку.

Про початок перевірки діяльності полку Скеля також повідомив Офіс омбудсмена України Дмитра Лубінця.

Фото: полк Скеля

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