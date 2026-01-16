В Україні набув чинності закон, який запроваджує інститут множинного громадянства (підданства).

В Україні набув чинності закон щодо множинного громадянства

16 січня набув чинності закон № 4502-IX, згідно з яким українець може отримати громадянство держав, перелік яких визначає Кабінет міністрів України. Це стосується США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії.

Громадяни цих країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити.

Для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство. Родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку.

Нагадаємо, що закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний у липні президентом України Володимиром Зеленським.

А у жовтні Кабмін ухвалив розроблений МЗС список критеріїв для країн, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство. Відомо, що пріоритет надається тим державам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників України.

