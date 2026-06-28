У російському Слов’янську-на-Кубані НПЗ (нафтопереробний завод) зазнав атаки 28 червня.

Про це спершу повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв та моніторингові канали.

Факт ураження НПЗ у Слов’янську-на-Кубані підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

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Атака на НПЗ у Слов’янську-на-Кубані 28 червня: що відомо

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв підтвердив виникнення пожежі на території Слов’янського НПЗ.

За його словами, також були пошкоджені лінія електропередачі та газова труба. На місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Крім того, у Слов’янську-на-Кубані через падіння “уламків БпЛА” нібито пошкоджено кілька приватних будинків.

Ще один безпілотник, за офіційною інформацією, нібито впав у хуторі Трудобеліковський Красноармійського району.

Водночас місцеві жителі та моніторингові канали повідомляють, що основною ціллю атаки став саме Слов’янський НПЗ. У мережі оприлюднили численні відео, на яких видно масштабну пожежу та густий чорний дим над підприємством.

За даними моніторингових ресурсів, після удару загорілися резервуари з паливом. Упродовж ранку очевидці продовжували фіксувати нові осередки займання та свіже задимлення над територією заводу.

Супутниковий сервіс NASA FIRMS також зафіксував пожежу на території Слов’янського НПЗ.

Крім цього, система виявила ще один осередок займання поблизу установки стабілізації нафти та підготовки газу Слов’янська ТОВ РН-Краснодарнефтегаз, що розташована неподалік підприємства.

Зеленський про удари по НПЗ

За словами президента Володимира Зеленського, 28 червня, у день 30-річчя ухвалення Конституції України, було уражено НПЗ Слов’янський у Краснодарському краї, що орієнтовно за 300 км від лінії фронту.

Також Сили оборони досягли НПЗ у Ярославській області, що приблизно за 700 км від кордону України.

Що відомо про Слов’янський НПЗ

Слов’янський нафтопереробний завод (Слов’янський НПЗ) розташований у місті Слов’янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ.

Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних об’єктів на півдні Росії та входить до важливої паливної інфраструктури регіону.

Завод спеціалізується на переробці сирої нафти та виробництві бензину, дизельного пального, мазуту й інших нафтопродуктів. За відкритими даними, продукція підприємства використовується як для цивільного сектору, так і для забезпечення російської транспортної та військової логістики.

Після початку повномасштабної війни завод неодноразово опинявся під ударами українських далекобійних безпілотників.

За даними українських джерел, ціллю атак ставали насамперед ключові технологічні установки підприємства, пошкодження яких суттєво впливає на можливості переробки нафти та виробництва пального. Саме тому Слов’янський НПЗ вважається одним із пріоритетних об’єктів російської паливної інфраструктури.

Зокрема, 27 квітня 2024 року дрони СБУ уразили Слов’янський та Ільський НПЗ, а також військовий аеродром Кущевська. Тоді, за даними поінформованих джерел Фактів ICTV, безпілотники влучили у ректифікаційні та атмосферні колони Слов’янського НПЗ — ключові технологічні об’єкти підприємства. Після удару на заводі спалахнула пожежа, а персонал був евакуйований.

Менш ніж за місяць, у травні 2024 року, СБУ знову атакувала Слов’янський НПЗ. Операція відбувалася одночасно з ударами по військовому аеродрому Кущевська, де базувалися літаки Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29, які використовувалися для атак по Україні.

17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Славянский у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

Цьогоріч, 26 січня, ЗСУ уражали інфраструктуру нафтопереробного заводу Славянск Еко у Слов’янську-на-Кубані.

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