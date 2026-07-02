Після масованого удару Росії по Києву Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти організацій, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Каллас анонсувала нові санкції після удару по Києву: що відомо

Каллас наголосила, що одних лише заяв із засудженням російських атак вже недостатньо.

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— Самі лише слова осуду не зупинять атаки на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити, — заявила вона.

Очільниця європейської дипломатії нагадала, що цього тижня Європейський Союз розпочав виплати в межах кредитної програми на €90 млрд для зміцнення обороноздатності України.

За її словами, у відповідь на чергову атаку Росії вона вже сьогодні запропонує розширити санкційний список.

— Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій потрібно запроваджувати. Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти, — зазначила Каллас.

Також вона подякувала співробітникам Представництва ЄС в Україні, які продовжують працювати попри складну безпекову ситуацію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Каї Каллас за оперативну реакцію та підтримав намір ЄС посилити санкційний тиск.

За його словами, саме такий проактивний підхід Україна постійно пропонує міжнародним партнерам.

— Росія своєю черговою масованою атакою на Київ знову довела, що Кремль відкидає мир і свідомо обирає терор. Кожна ракета і кожен дрон, випущені по цивільних, ще раз нагадують, що Росія розуміє лише мову сили, — наголосив глава МЗС.

Сибіга також подякував Євросоюзу за просування програми Ukraine Support Loan та готовність і надалі посилювати тиск на Росію.

Він наголосив, що кожне євро, вкладене в оборону України, рятує людські життя, а кожен новий пакет санкцій підвищує ціну російської агресії.

Нагадаємо, вночі проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися сім районів столиці, де пошкоджено десятки житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема підстанцію екстреної медичної допомоги.

Наразі відомо про щонайменше 18 загиблих і 85 постраждалих, серед яких діти, медики та працівник ДСНС.

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