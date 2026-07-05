У понеділок, 6 липня, в Україні графіки відключень світла не прогнозуються.

Відключення світла в Україні 6 липня не плануються

Як повідомили в Укренерго, у понеділок, 6 липня, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години, – додає Укренерго.

За зміною ситуації можна стежити на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.

Нагадаємо, що 1 липня, через значне зростання споживання на тлі спеки в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження діяли з 17:00 до 22:00 як для побутових споживачів (в обсязі однієї черги), так і для промисловості та бізнесу.

А 3 липня через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки – у кількох областях України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Водночас графіки погодинних відключень тоді перестали діяти.

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