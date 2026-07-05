Відключення світла в Україні: чи вводитимуть графіки у понеділок
- У понеділок, 6 липня, в Україні не прогнозується застосування графіків відключення світла.
- В Укренерго повідомили, що заходи обмеження споживання електроенергії цього дня не плануються.
- Споживачів просять користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 та ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.
У понеділок, 6 липня, в Україні графіки відключень світла не прогнозуються.
Відключення світла в Україні 6 липня не плануються
Як повідомили в Укренерго, у понеділок, 6 липня, застосування заходів обмеження споживання не планується.
Водночас у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 16.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години, – додає Укренерго.
За зміною ситуації можна стежити на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.
Нагадаємо, що 1 липня, через значне зростання споживання на тлі спеки в усіх областях України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії.
Обмеження діяли з 17:00 до 22:00 як для побутових споживачів (в обсязі однієї черги), так і для промисловості та бізнесу.
А 3 липня через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки – у кількох областях України були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Водночас графіки погодинних відключень тоді перестали діяти.