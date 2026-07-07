Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив дані про військову допомогу, яку Варшава передала Україні після початку повномасштабної війни Росії.

Косіняк-Камиш оприлюднив дані про військову допомогу

Як повідомляють Polsat News та RMF24, після розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском він ухвалив рішення розпочати розсекречення рішень щодо передання Україні військового обладнання.

Міністр зазначив, що у 2022–2023 роках попередній уряд Польщі передав Україні різні види техніки та боєприпасів. Орієнтовна вартість цієї військової допомоги становила близько 16,45 млрд злотих, або приблизно €3,83 млрд.

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Водночас із 2024 року й донині Польща надала Україні обладнання на суму близько 1,55 млрд злотих, що еквівалентно приблизно €350 млн. Ці дані стосуються вже періоду роботи чинного уряду Дональда Туска, який розпочав діяльність у грудні 2023 року.

Серед переданого Україні обладнання були танки Т-72, ПТ-91 і Leopard 2A4, бронетехніка Rosomak, БРДМ та BWP-1, артилерія, зокрема САУ Krab, 2С1 Гвоздика, БМ-21 і міномети.

Також Польща передала безпілотники Warmate та FlyEye, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24 і ЗРК WEGA С-200.

З 2024 року Україна отримувала від Польщі комплекс ScanEagle, ракети, авіабомби, протитанкові ракети, боєприпаси, запчастини для техніки й зенітних систем, а також індивідуальне спорядження для військових.

Крім того, серед озброєння, переданого Україні після 2024 року, Косіняк-Камиш окремо назвав ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава польського Міноборони наголосив, що підтримка України залишається стратегічним завданням для Польщі.

Раніше віцеспікер Сейму Польщі та лідер партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні польський уряд нібито таємно від парламенту передав Україні дорогі ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

За його словами, ці ракети Польща закупила у США для розбудови багаторівневої системи ППО, і саме вони є єдиними на озброєнні польської армії, здатними протидіяти російським ракетам Іскандер.

Після цих заяв Косіняк-Камиш повідомив, що доручив розсекретити інформацію про військову допомогу, яку Польща надала Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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