Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обнародовал данные о военной помощи, которую Варшава передала Украине после начала полномасштабной войны России.

Косиняк-Камыш обнародовал данные о военной помощи

Как сообщают Polsat News и RMF24, после разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском он принял решение начать рассекречивание решений по передаче Украине военного оборудования.

Министр отметил, что в 2022-2023 годах предыдущее правительство Польши передало Украине разные виды техники и боеприпасов. Ориентировочная стоимость этой военной помощи составила около 16,45 млрд злотых, или примерно €3,83 млрд.

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В то же время с 2024 года и по сей день Польша предоставила Украине оборудование на сумму около 1,55 млрд злотых, что эквивалентно примерно €350 млн. Эти данные касаются уже периода работы действующего правительства Дональда Туска, начавшего деятельность в декабре 2023 года.

Среди переданного Украине оборудования были танки Т-72, ​​ПТ-91 и Leopard 2A4, бронетехника Rosomak, БРДМ и BWP-1, артиллерия, в частности САУ Krab, 2С1 Гвоздика, БМ-21 и минометы.

Также Польша передала беспилотники Warmate и FlyEye, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ЗРК WEGA С-200.

С 2024 года Украина получала от Польши комплекс ScanEagle, ракеты, авиабомбы, противотанковые ракеты, боеприпасы, запчасти для техники и зенитных систем, а также индивидуальное снаряжение для военных.

Среди вооружений, переданных Украине после 2024 года, Косиняк-Камыш отдельно назвал ракеты PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Глава польского Минобороны подчеркнул, что поддержка Украины остается стратегической задачей для Польши.

Ранее вице-спикер Сейма Польши и лидер партии Конфедерация Кшиштоф Босак заявил, что в марте польское правительство якобы тайно от парламента передало Украине дорогие ракеты-перехватчики для систем Patriot.

По его словам, эти ракеты Польша закупила у США для развития многоуровневой системы ПВО, и именно они являются единственными на вооружении польской армии, способными противодействовать российским ракетам Искандер.

После этих заявлений Косиняк-Камыш сообщил, что поручил рассекретить информацию о военной помощи, предоставленной Польшей Украине с начала полномасштабного вторжения России.

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