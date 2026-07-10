Сили оборони України продовжують атакувати російські нафтові об’єкти. Зокрема, під удар потрапив порт у Таганрозі, горить нафтобаза, росіян почали евакуювати звідти.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар підтвердив інформацію про пожежу на території порту у Таганрозі. Про це також пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Атака на порт у Таганрозі: які наслідки

За інформацією губернатора, внаслідок атаки на Ростовську область нібито знищено близько трьох з половиною десятків безпілотників у містах Таганрог та Азов, Азовському та Матвєєво-Курганському районах. Проте не обійшлося без наслідків.

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Зокрема, в Азовському районі в селі Кагальник внаслідок атаки дронів загорілася адміністративна будівля.

В Азові загорілися два об’єкти зберігання нафтопродуктів. Там триває ліквідація пожеж, працюють екстрені служби.

Крім цього, у Таганрозі внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено скління та двері приватного будинку, загорівся дах адміністративної будівлі. Наразі триває ліквідація пожежі на території морського порту.

За даними аналітиків, горить портовий термінал Курганнефтепродукт, основна функція якого полягає у розвантаженні та навантаженні нафтопродуктів на морські судна.

За інформацією пабліків, у Таганрозі почалася евакуація жителів із зони надзвичайної ситуації після атаки Сил оборони України.

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