Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про намір помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї та інших іранців, які загинули від американських та ізраїльських ударів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні медіа Ірану.

Моджтаба Хаменеї пообіцяв помститися США та Ізраїлю

– Ми клянемося помститися за вашу кров і за кров усіх мучеників цих двох війн та покарати злочинних вбивць. Ця помста – вимога нашої нації і вона обов’язково буде здійснена, – ідеться в письмовому зверненні Моджтаби, оприлюдненому 11 липня.

Ця заява прозвучала після завершення кількаденної церемонії прощання з 86-річним аятолою Алі Хаменеї.

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За кілька годин до цього президент США Дональд Трамп пригрозив знищити Іран у разі, якщо влада в Тегерані спробує організувати його вбивство.

Моджтаба Хаменеї не з’являвся на публіці після удару по одному з таємних бункерів його батька в Тегерані наприкінці лютого.

Унаслідок цієї атаки Алі Хаменеї загинув, а сам Моджтаба, за інформацією американської розвідки, дістав важкі поранення.

Тегеран неодноразово закликав до вбивства Дональда Трампа. Під час похорону Алі Хаменеї його учасники тримали великі банери із закликами до вбивства президента США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що “залишив вказівки” на випадок, якщо Ірану вдасться реалізувати свої плани щодо його вбивства.

– Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось з чим ми маємо справу. Єдине, що я залишив вказівки – якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх з такою інтенсивністю, якої вони ще ніколи не бачили… Сподіваюся, ви будете за мною сумувати, – сказав Трамп.

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