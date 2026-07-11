Президент США Дональд Трамп заявив, що заздалегідь залишив інструкції на випадок, якщо Іран здійснить замах на його життя.

Про це Дональд Трамп заявив в інтерв’ю The New York Post.

Трамп пригрозив Ірану масштабною відповіддю: що відомо

За словами американського президента, Іран уже давно розглядає його як одну з головних цілей.

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— Я вже давно в їхньому списку. Ось з чим ми маємо справу. Єдине, що я залишив інструкції — якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх на рівні, якого вони ніколи раніше не бачили, — сказав Трамп.

Він також прокоментував повідомлення про нібито нову змову Ірану щодо його ліквідації, зазначивши, що не вважає її чимось новим.

— Ізраїль нічого нового не виявив. Я вже давно був номером один у їхньому списку. Таке життя, знаєте. Сподіваюся, ви будете сумувати за мною, — заявив президент США.

Водночас CNN повідомив, що ізраїльська розвідка не передавала США інформацію про конкретний новий план замаху. За даними телеканалу, йшлося лише про розвідувальні дані, що командувач Корпусу вартових Ісламської революції Ахмад Вахіді прагне смерті Трампа.

Згодом Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що “ракети заряджені та готові завдати удару по Ірану”, якщо Тегеран спробує його вбити.

— 1000 ракет заряджені та спрямовані на Ісламську Республіку Іран, і ще тисячі ракет одразу ж будуть запущені, якщо іранський уряд виконає свою погрозу здійснити замах або спробу замаху на чинного президента США, – наголосив Трамп.

Він запевнив, що відповідні накази вже віддано.

Чому Іран погрожує Трампу

Видання зазначає, що Іран відкрито погрожує Дональду Трампу після ліквідації у 2020 році командувача спецпідрозділу Аль-Кудс Касема Сулеймані за наказом тодішнього президента США.

Цього тижня під час церемонії прощання з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї учасники заходів розгорнули банери із закликами до вбивства Трампа.

Один із промовців, за повідомленнями іранських ЗМІ, заявив:

— Вбивство Трампа — наш обов’язок. Чому наймерзенніша людина у світі досі жива?

Сам Трамп під час саміту НАТО також заявив, що Іран продовжує вважати його головною мішенню.

— Я теж можу зникнути. Тому що я їхня головна мішень — це відомо всім, — сказав президент США.

Напередодні The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїль передав США нові розвідувальні дані про можливі наміри Ірану здійснити замах на президента Дональда Трампа. Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп підтвердив, що знає про загрозу своїй безпеці. Також повідомлялося, що під час похорону верховного лідера Ірану Алі Хаменеї учасники церемонії вигукували заклики до смерті Трампа та демонстрували банери з погрозами на його адресу. Крім того, останнім часом американські правоохоронці неодноразово повідомляли про загрози життю президента США. Зокрема, нещодавно вісьмом особам висунули обвинувачення у підготовці замаху на Трампа під час турніру UFC біля Білого дому. Читайте також Не хочу мати з ними справу: Трамп заявив про завершення перемир’я з Іраном

Джерело : New York Post

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