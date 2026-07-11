Польща може допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, однак витрати на це має взяти на себе Україна або країни-союзники, які погодяться профінансувати проєкт.

Про це заявив 11 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Польща може допомогти модернізувати МіГ-29

Під час брифінгу для преси після жалобних заходів в місті Олика на Волині з нагоди 83-х роковин Волинської трагедії Косіняка-Камиша запитали про можливу передачу Україні літаків МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій у сфері БпЛА.

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Міністра оборони також запитали про заяви української сторони щодо необхідності модернізації цих літаків і про те, хто має оплатити відповідні роботи – Україна чи, наприклад, Коаліція охочих.

– Ми відкриті до дискусії. Якщо Україна бачить потребу в модернізації, то ми, безумовно, можемо допомогти. Але витрати в цьому випадку має взяти на себе українська держава або країни-союзники, які захочуть їх покрити, – сказав міністр.

Він додав, що сторони можуть досягти домовленості, однак має бути дотриманий принцип взаємності.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Міноборони Польщі та Генштаб польського війська повідомили про плани передати Україні частину винищувачів МіГ-29, які ще залишаються на озброєнні польських Повітряних сил.

Це застарілі бойові літаки радянського виробництва, ресурс експлуатації яких добігає кінця, тобто завершується період, протягом якого їх можна безпечно й ефективно використовувати.

Винищувачі перебувають на озброєнні польської авіації з 1989 року і нині поступово замінюються сучаснішими літаками, хоча досі продовжують брати участь у виконанні бойових завдань.

7 липня Косіняк-Камиш заявив, що передача Україні винищувачів МіГ-29 можлива лише в обмін на співпрацю у сфері безпілотних технологій.

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