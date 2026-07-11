Польша может помочь Украине с модернизацией МиГ-29, но не за свой счет
- Польша готова помочь Украине с модернизацией истребителей МиГ-29, финансировать проект Варшава не планирует.
- Вопрос модернизации МиГ-29 обсуждается в контексте возможной передачи самолетов Украине в обмен на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.
Польша может помочь Украине с модернизацией истребителей МиГ-29, однако расходы на это должна взять на себя Украина или страны-союзники, которые согласятся профинансировать проект.
Об этом 11 июля заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Польша может помочь модернизировать МиГ-29
Во время брифинга для прессы после траурных мероприятий в городе Олыка на Волыни по случаю 83-й годовщины Волынской трагедии Косиняка-Камыша спросили о возможной передаче Украине самолетов МиГ-29 в обмен на предоставление Польше украинских технологий в сфере БпЛА.
Министра обороны также спросили о заявлениях украинской стороны относительно необходимости модернизации этих самолетов и о том, кто должен оплатить соответствующие работы — Украина или, например, Коалиция желающих.
— Мы открыты к дискуссии. Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы, безусловно, можем помочь. Но расходы в этом случае должно взять на себя украинское государство или страны-союзники, которые захотят их покрыть, — сказал министр.
Он добавил, что стороны могут достичь договоренности, однако должен соблюдаться принцип взаимности.
Напомним, в конце прошлого года Минобороны Польши и Генштаб польской армии сообщили о планах передать Украине часть истребителей МиГ-29, которые еще остаются на вооружении польских Военно-воздушных сил.
Это устаревшие боевые самолеты советского производства, ресурс эксплуатации которых подходит к концу, то есть завершается период, в течение которого их можно безопасно и эффективно использовать.
Истребители находятся на вооружении польской авиации с 1989 года и сейчас постепенно заменяются более современными самолетами, хотя до сих пор продолжают принимать участие в выполнении боевых задач.
7 июля Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 возможна только в обмен на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.