Польша может помочь Украине с модернизацией истребителей МиГ-29, однако расходы на это должна взять на себя Украина или страны-союзники, которые согласятся профинансировать проект.

Об этом 11 июля заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Польша может помочь модернизировать МиГ-29

Во время брифинга для прессы после траурных мероприятий в городе Олыка на Волыни по случаю 83-й годовщины Волынской трагедии Косиняка-Камыша спросили о возможной передаче Украине самолетов МиГ-29 в обмен на предоставление Польше украинских технологий в сфере БпЛА.

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Министра обороны также спросили о заявлениях украинской стороны относительно необходимости модернизации этих самолетов и о том, кто должен оплатить соответствующие работы — Украина или, например, Коалиция желающих.

— Мы открыты к дискуссии. Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы, безусловно, можем помочь. Но расходы в этом случае должно взять на себя украинское государство или страны-союзники, которые захотят их покрыть, — сказал министр.

Он добавил, что стороны могут достичь договоренности, однако должен соблюдаться принцип взаимности.

Напомним, в конце прошлого года Минобороны Польши и Генштаб польской армии сообщили о планах передать Украине часть истребителей МиГ-29, которые еще остаются на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Это устаревшие боевые самолеты советского производства, ресурс эксплуатации которых подходит к концу, то есть завершается период, в течение которого их можно безопасно и эффективно использовать.

Истребители находятся на вооружении польской авиации с 1989 года и сейчас постепенно заменяются более современными самолетами, хотя до сих пор продолжают принимать участие в выполнении боевых задач.

7 июля Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 возможна только в обмен на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.

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