Посилення українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі призвело до дефіциту бензину в більшості регіонів РФ та різкого стрибка роздрібних цін на пальне.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дефіцит бензину в РФ

Нині нестачу бензину відчувають щонайменше 78 із 83 федеральних суб’єктів Росії, а також тимчасово окуповані території України.

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За даними російського агентства Інтерфакс із посиланням на Росстат, у червні 2026 року середня роздрібна ціна на бензин у РФ зросла на 6,88%, тоді як у попередні місяці темпи подорожчання були значно нижчими. Для порівняння, у травні ціни підвищилися лише на 0,85%, у квітні – на 0,61%, а в березні – на 1,08%.

Найбільше подорожчав бензин марки АІ-92 – на 7,3%. Вартість АІ-95 збільшилася на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельного пального – на 7,1%. Загалом за останній рік роздрібні ціни на бензин у Росії підскочили майже на 20%.

Аналітики ISW пов’язують різке зростання цін насамперед із систематичними ударами України по російських нафтопереробних заводах, виробниках бензину та логістичних маршрутах постачання пального. Особливо відчутними наслідки стали влітку, коли через туристичний сезон попит на пальне традиційно зростає.

За оцінкою експертів, дефіцит бензину вже позначається не лише на цивільному секторі, а й на забезпеченні російських військ у тилу та поблизу лінії фронту.

В ISW вважають, що Україна, ймовірно, й надалі нарощуватиме далекобійні удари, тоді як Росія поки не змогла усунути слабкі місця своєї системи протиповітряної оборони, що дозволяють українським атакам досягати цілей.

Це може ще більше поглибити паливну кризу як у самій Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях.

7 липня найбільший НПЗ Росії в Омську зупинив роботу після атаки українських безпілотників.

Джерело : ISW

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