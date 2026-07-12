У ніч проти 12 липня Сили оборони України завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ. Після атаки на території підприємства зафіксували вибухи та масштабну пожежу.

Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Атака на Сизранський НПЗ

За даними військових, операцію провели оператори 1 окремого центру Сил безпілотних систем і 414 окремої бригади Птахи Мадяра у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони та Державною прикордонною службою.

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Удар по Сизранському НПЗ став частиною операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Наразі триває уточнення масштабів пошкоджень.

Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області та входить до структури Роснефти. Його проєктна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік, що дорівнює приблизно 3% усієї нафтопереробки РФ.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне, мазут та інші нафтопродукти, які, за інформацією Генштабу, використовуються, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.

Раніше Сизранський НПЗ був атакований 18 квітня та 21 травня, а 25 травня агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Сизранський НПЗ зупинив роботу після атаки ЗСУ.

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