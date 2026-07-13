Європейський Союз розраховує вже найближчим часом розширити санкційний список проти Росії ще на 250 осіб, причетних до агресії та атак на цивільне населення України. У Брюсселі тривають переговори щодо 21-го пакету санкцій, однак остаточної згоди між державами-членами поки що немає.

Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Розширення санкційного списку проти РФ

За її словами, новий санкційний перелік охоплює близько 250 фізичних осіб, які були залучені до різних видів діяльності, пов’язаних із російською агресією. Каллас сподівається, що країни ЄС погодять його вже під час засідання.

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Вона також наголосила, що робота над 21-м пакетом санкцій триває. Попри прогрес у переговорах, окремі питання залишаються відкритими, тому сторони продовжують шукати компроміс.

За інформацією джерел Європейської правди, під час узгодження нового пакету санкцій із проєкту виключили патріарха РПЦ Кирила та засновника компанії Лукойл Вагіта Алекперова. Таке рішення, за даними видання, нібито ухвалили на вимогу Болгарії.

Також, за даними співрозмовників видання, низку запропонованих обмежень вирішили пом’якшити. Зокрема, звузили сферу застосування заборони на в’їзд до ЄС для російських бойовиків, відмовилися від планів заборонити імпорт окремих видів російської риби, а також не внесли до пакету жорсткіші обмеження щодо російського скрапленого природного газу та спеціалізованих танкерів.

Водночас країни-члени ЄС принципово погодилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $44,1 за барель.

Серед невирішених питань залишається вимога Австрії щодо зняття санкцій із російської інвестиційної компанії Rasperia та розмороження її активів. Компанію пов’язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою, а її претензії стосуються австрійської банківської групи Raiffeisen.

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