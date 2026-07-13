На території Молдови впав російський безпілотник. Попри вибух дрона, обійшлося без жертв.

Про це повідомляють міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой та державний канал Moldova 1.

У Молдові впав російський дрон: що відомо

За інформацією молдовських видань, в ніч на 13 липня дрон вибухнув поблизу села Копанка в районі Каушани.

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Служба повітряних операції Національної армії Молдови відзвітувала, що це відбулося після першої ночі за місцевим часом (співпадає з київським).

– Цієї ночі повідомили про те, що на околиці населеного пункту Копанка в районі Каушани помітили невеликий літальний апарат, схожий на дрон, який після зіткнення з землею вибухнув і спричинив пожежу, – зазначають в місцевій поліції.

На місце події прибули поліцейські та пожежники. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає.

Служба повітряних операцій Національної армії вказує, що це був безпілотник Герань-2 (Shahed-136).

Попередньо, він пролетів над повітряним простором країни під час атаки РФ на Одеську область, заявили в Міністерстві оборони Молдови.

На цей час периметр падіння безпілотника охороняється, а на місці працюють групи спеціалістів з уповноважених державних структур для розслідування точних обставин інциденту.

– Війна Росії проти України продовжує загрожувати Молдові. Ми рішуче засуджуємо порушення нашого повітряного простору російським безпілотником. Такі інциденти є неприйнятними. Молдова продовжуватиме співпрацювати з партнерами для зміцнення нашої безпеки та стійкості, – заявив очільник МЗС Попшой.

У ніч на 13 липня Одеська область опинилась під атакою безпілотників. Як повідомляли місцеві пабліки, там лунали вибухи. Жителі Одесі помічали, що дрони типу Гербера пролітали на рівні 13-го поверху над житловими будинками.

Вранці Росія атакувала Одесу, внаслідок чого постраждали четверо людей, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок обстрілу на території одного з автопарків загорілися 6 автобусів. Пошкоджено ще 11 автобусів та 6 автомобілів. Війська РФ уразили територію санаторію.

За попередніми даними, є двоє постраждалих – на території автопарку, ще двоє – на території санаторію.

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