Російський дрон вибухнув у Молдові: що відомо
- У ніч на 13 липня під час атаки РФ на Одещину російський безпілотник Герань-2 впав і вибухнув біля молдовського села Копанка.
- Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни.
На території Молдови впав російський безпілотник. Попри вибух дрона, обійшлося без жертв.
Про це повідомляють міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой та державний канал Moldova 1.
У Молдові впав російський дрон: що відомо
За інформацією молдовських видань, в ніч на 13 липня дрон вибухнув поблизу села Копанка в районі Каушани.
Служба повітряних операції Національної армії Молдови відзвітувала, що це відбулося після першої ночі за місцевим часом (співпадає з київським).
– Цієї ночі повідомили про те, що на околиці населеного пункту Копанка в районі Каушани помітили невеликий літальний апарат, схожий на дрон, який після зіткнення з землею вибухнув і спричинив пожежу, – зазначають в місцевій поліції.
На місце події прибули поліцейські та пожежники. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає.
Служба повітряних операцій Національної армії вказує, що це був безпілотник Герань-2 (Shahed-136).
Попередньо, він пролетів над повітряним простором країни під час атаки РФ на Одеську область, заявили в Міністерстві оборони Молдови.
На цей час периметр падіння безпілотника охороняється, а на місці працюють групи спеціалістів з уповноважених державних структур для розслідування точних обставин інциденту.
– Війна Росії проти України продовжує загрожувати Молдові. Ми рішуче засуджуємо порушення нашого повітряного простору російським безпілотником. Такі інциденти є неприйнятними. Молдова продовжуватиме співпрацювати з партнерами для зміцнення нашої безпеки та стійкості, – заявив очільник МЗС Попшой.
У ніч на 13 липня Одеська область опинилась під атакою безпілотників. Як повідомляли місцеві пабліки, там лунали вибухи. Жителі Одесі помічали, що дрони типу Гербера пролітали на рівні 13-го поверху над житловими будинками.
Вранці Росія атакувала Одесу, внаслідок чого постраждали четверо людей, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
За його словами, внаслідок обстрілу на території одного з автопарків загорілися 6 автобусів. Пошкоджено ще 11 автобусів та 6 автомобілів. Війська РФ уразили територію санаторію.
За попередніми даними, є двоє постраждалих – на території автопарку, ще двоє – на території санаторію.