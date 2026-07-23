Уночі проти 23 липня дрони масово атакували Воронеж у РФ. Серед імовірних цілей міг бути логістичний центр компанії Wildberries.

Про атаку повідомляють російські моніторингові Telegram-канали та OSINT-спільноти.

Атака на Воронеж 23 липня: що відомо

За повідомленнями російських моніторингових каналів, однією з ймовірних цілей атаки на Воронеж 23 липня міг стати логістичний центр Wildberries.

Зараз дивляться

Однак офіційної інформації про наслідки атаки або підтвердження влучань наразі немає.

За даними російських пабліків, після початку атаки в різних районах міста було чути вибухи, а місцеві жителі повідомляли про роботу засобів протиповітряної оборони.

За інформацією російських ЗМІ, після попередніх ударів компанія Wildberries змінила режим роботи одного зі своїх логістичних центрів. Зокрема, складська діяльність там тимчасово не здійснювалася в нічний час — із 00:00 до 06:00.

Удар по ТОВ НС-Ойл у Новоспаському: що відомо

Окрім Воронезької області, російські та українські OSINT-канали повідомляють про атаку безпілотників на селище Новоспаське в Ульяновській області РФ.

За попередніми даними, під удар могла потрапити база зрідженого газу ТОВ НС-Ойл. У мережі публікують відео масштабної пожежі, яка, за твердженнями пабліків, виникла після атаки.

Губернатор Ульяновської області Олексій Руських підтвердив атаку безпілотників на об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Новоспаському районі, однак не уточнив, про яке саме підприємство йдеться.

Офіційного підтвердження ураження бази НС-Ойл наразі немає.

Останніми днями Росія регулярно повідомляє про атаки безпілотників на логістичну та промислову інфраструктуру.

Це вже не перша атака на логістичні об’єкти Wildberries за останній час.

Зокрема, вночі 22 липня безпілотники атакували склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

Раніше, 18 липня, під ударами опинилися ще два великі логістичні центри Wildberries у підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.