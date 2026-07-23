В ночь на 23 июля дроны массированно атаковали Воронеж в РФ. Среди возможных целей мог быть логистический центр компании Wildberries.

Об атаке сообщают российские мониторинговые Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Атака на Воронеж 23 июля: что известно

По сообщениям российских мониторинговых каналов, одной из возможных целей атаки на Воронеж 23 июля мог стать логистический центр Wildberries.

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Однако официальной информации о последствиях атаки или подтверждения попаданий пока нет.

По данным российских пабликов, после начала атаки в разных районах города слышались взрывы, а местные жители сообщали о работе средств противовоздушной обороны.

По информации российских СМИ, после предыдущих ударов компания Wildberries изменила режим работы одного из своих логистических центров. В частности, складская деятельность там временно не велась в ночное время — с 00:00 до 06:00.

Удар по ООО НС-Ойл в Новоспасском: что известно

Помимо Воронежской области, российские и украинские OSINT-каналы сообщают об атаке беспилотников на поселок Новоспасское в Ульяновской области РФ.

По предварительным данным, под удар могла попасть база сжиженного газа ООО НС-Ойл. В сети публикуют видео масштабного пожара, который, по утверждениям пабликов, возник после атаки.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил атаку дронов на объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, но не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

Официального подтверждения поражения базы НС-Ойл пока нет.

В последние дни Россия регулярно сообщает об атаках дронов на логистическую и промышленную инфраструктуру.

Это уже не первая атака на логистические объекты Wildberries за последнее время.

В частности, в ночь на 22 июля дроны атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномиске.

Ранее, 18 июля, под ударами оказались еще два крупных логистических центра Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

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