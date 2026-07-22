Уночі проти 22 липня безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський краї Росії. Під ударами опинилися логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

Про атаку повідомляють OSINT-аналітики, ASTRA, місцеві Telegram-канали та російська влада.

Атака на логістичні центри Wildberries: що відомо

За даними OSINT-каналів і місцевих спільнот, у Краснодарі після серії вибухів виникла масштабна пожежа на території одного з найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.

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Також повідомлялося про ймовірний удар по нафтобазі в Армавірі, де після вибухів спалахнула пожежа.

Водночас у Невинномиську Ставропольського краю безпілотники атакували ще один логістичний центр Wildberries.

За інформацією голови Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, площа логістичного центру Wildberries у Невинномиську становить близько 90 тис. кв. м.

Місцева влада підтвердила атаку. За словами губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова, після удару на території складського комплексу виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Наразі на місцях працюють пожежно-рятувальні служби. Остаточні масштаби пошкоджень логістичних центрів і можливі збитки поки уточнюються.

Нагадаємо, що вночі проти 20 липня Москва та Підмосков’я також зазнали масштабної атаки безпілотників. Тоді також повідомляли про пожежу на складах Wildberries в індустріальному парку Південні Ворота у Домодєдово, логістичному хабі Wildberries поблизу Подольська, нафтобазі в селищі Львовський, а також у промисловому парку Гривно.

18 липня пожежі на складах компанії Wildberries вирували в Московській та Тамбовській областях Росії.

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