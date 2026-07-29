Найбільший російський маркетплейс Wildberries почав пошук складських приміщень у Казахстані після серії ударів українських безпілотників по логістичних об’єктах на території Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як Wildberries шукає нові логістичні майданчики

Російське видання Коммерсант пише із посиланням на джерела на ринку нерухомості, що компанія шукає приміщення площею близько 100 тис. кв. метрів.

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Одне з джерел також заявило, що Wildberries готовий орендувати всі доступні складські площі в Казахстані.

Причиною такого рішення називають атаки українських безпілотників по логістичних центрах на території Росії. Маркетплейс прагне розподілити свої потужності та зменшити ризики для роботи.

Водночас знайти великі складські приміщення в Казахстані може бути складно.

За даними NF Group, наприкінці 2025 року в країні було близько 1,9 млн кв. метрів якісних логістичних площ. При цьому вільними залишалися лише 5,8%.

Керуючий партнер IBC Global Станіслав Ахмедзянов зазначив, що на казахстанському ринку немає єдиного складського комплексу площею 100 тис. кв. метрів.

Станом на кінець червня 2026 року загальна площа вільних складських приміщень у Казахстані становила близько 130 тис. кв. метрів, однак вони розташовані в різних містах.

У РФ побоюються нових атак на склади

Паралельно Wildberries розглядає можливість розширення логістичної інфраструктури в Росії. Однак власники вільних складів не поспішають укладати нові договори оренди з маркетплейсами через ризики атак безпілотників.

Раніше у Wildberries заявляли, що стандартні страхові поліси для складських приміщень не покривають збитки, завдані ударами БпЛА.

У пресслужбі компанії заявили, що розвиток логістичної мережі в країнах присутності є плановою роботою. Зокрема, у Казахстані триває будівництво логістичного центру площею понад 100 тис. кв. метрів в Алмати та об’єкта площею понад 160 тис. кв. метрів в Астані.

У компанії додали, що наразі основні організаційні зусилля спрямовані на перерозподіл товарів між різними складами, щоб забезпечити стабільність роботи партнерів.

Нагадаємо, 29 липня у Рязані під час атаки БПЛА пролунала серія вибухів і працювала ППО.

Wildberries тимчасово призупинив роботу сортувального комплексу Рязань: Тюшевська.

25 липня в Єкатеринбурзі після оголошення повітряної небезпеки спалахнула пожежа біля логістичного центру Wildberries.

А у ніч проти 24 липня безпілотники атакували щонайменше три об’єкти Wildberries.

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