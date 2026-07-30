У Росії повідомили про атаку безпілотників на два логістичні центри Wildberries. Після ударів на складах під Пензою та в Сарапулі (Удмуртська Республіка) спалахнули пожежі, а працівників евакуювали.

Про атаку заявили губернатор Пензенської області Олег Мельниченко, виконувачка обов’язків глави Удмуртії Ольга Абрамова, а також пресслужба об’єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB).

Атака на склад Wildberries під Пензою 30 липня: що відомо

У ніч проти 30 липня жителі Пензи повідомили про вибухи та пожежу. У регіоні оголошували ракетну небезпеку та вводили план Ковер, який передбачає обмеження польотів цивільної авіації.

Зараз дивляться

OSINT-аналітики ASTRA після аналізу відео дійшли висновку, що пожежа виникла на логістичному центрі Wildberries у селі Мастинівка Бессоновського району Пензенської області.

Губернатор Олег Мельниченко підтвердив атаку безпілотників на склад Wildberries. За його словами, одна людина дістала поранення, а близько 200 співробітників евакуювали.

На території логістичного комплексу виникла масштабна пожежа, яку ліквідовують пожежно-рятувальні підрозділи.

Пожежа на складі Wildberries в Удмуртії 30 липня: що відомо

Ще один логістичний комплекс Wildberries атакували у місті Сарапул (Удмуртська Республіка).

У компанії Russ & Wildberries повідомили, що після оголошення повітряної тривоги персонал завчасно евакуювали. Внаслідок атаки на території логістичного центру виникла пожежа.

За попередніми даними, постраждалих немає.

OSINT-проєкт ASTRA також геолокував місце займання та підтвердив, що дим здіймається над логістичним комплексом Wildberries на Іжевському тракті, 22 у Сарапулі.

Виконувачка обов’язків глави Удмуртії Ольга Абрамова підтвердила атаку безпілотників на одне з підприємств республіки, не називаючи його.

У компанії заявили, що логістичні ланцюги вже перебудували, а приймання товарів і відвантаження замовлень здійснюють через інші логістичні центри.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) також відреагував на удари по логістичних центрах Wildberries.

У своєму Telegram він іронічно написав: “Посилка не прийде”, перелічивши міста, де останнім часом були атаковані логістичні об’єкти маркетплейсу, зокрема Краснодар, Невинномиськ, Сарапул та Мастинівку.

У дописі він натякнув, що серія ударів по логістичній інфраструктурі РФ триває.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що найбільший російський маркетплейс почав шукати великі складські приміщення в Казахстані після ударів українських безпілотників по об’єктах компанії в Росії.

За інформацією The Moscow Times, Wildberries розглядає оренду складських площ загальною площею близько 100 тис. кв. м, щоб розподілити логістичні потужності та зменшити ризики для бізнесу.

Водночас компанія заявляла, що стандартні страхові поліси не покривають збитків, завданих ударами БпЛА, а основні зусилля наразі спрямовані на перерозподіл товарів між різними логістичними центрами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.