У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал. Він розташований в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

Пошкодження українського військового меморіалу в Польщі

У посольстві України у Польщі розповіли, що невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем. Вони пошкодили меморіал, який є місцем вшанування загиблих українських воїнів.

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– Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними. Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам’ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками, бути об’єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів, – йдеться у повідомленні.

У посольстві стверджують, що особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема, повідомлень про акти агресії та напади на наших громадян.

Там наголошують, що спроби перенесення історичних суперечностей на вандалізм, залякування чи ворожнечі проти сучасної України є небезпечними та мають отримувати належну правову оцінку.

Посольство України направило офіційне звернення до польської сторони із закликом розслідувати інцидент із пошкодженням місця пам’яті, щоб провести необхідні процесуальні дії, встановити обставини злочину, притягнути винних до відповідальності та забезпечити відбудову меморіального об’єкта.

Фото: Посольство України у Польщі

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