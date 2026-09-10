Понад 120 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію та Раду ЄС відновити переговори щодо використання заморожених суверенних активів Росії для фінансування України.

Про це повідомляє Euronews.

Переговори щодо активів РФ

Відповідний лист підписали 122 євродепутати. У ньому наголошується, що Росія має нести фінансову відповідальність за шкоду, завдану Україні повномасштабною війною, а її заморожені активи мають бути використані для підтримки української держави та її оборони.

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Європарламентарі підтримали нові спроби Швеції, Нідерландів, Іспанії та Польщі просунути це питання.

Автори листа закликали Єврокомісію представити нову пропозицію, яка дозволила б подолати заперечення окремих країн ЄС. Однією з держав, які виступають проти такого механізму, залишається Бельгія.

Пропонується перевести заморожені російські активи до нового фінансового інструменту ЄС, який би узяв на себе юридичні зобов’язання перед Центральним банком Росії, водночас дозволивши спрямувати кошти на фінансову підтримку України.

Євродепутати зазначають, що у ЄС перебуває понад €200 млрд заморожених російських активів. Водночас, за їхніми словами, збитки України від російської агресії вже перевищують €600 млрд.

Раніше ЄС схвалив для України кредит на підтримку у розмірі €90 млрд. Однак підписанти листа наголошують, що цих коштів недостатньо для покриття масштабів завданих Росією збитків.

Депутат Європарламенту від Латвії Ріхардс Колс заявив, що разом із понад 120 колегами закликав Єврокомісію та Раду ЄС поновити переговори щодо використання заморожених російських активів.

— Понад €200 млрд російських активів простоюють без діла в ЄС. Наш кредит у €90 млрд допомагає, але цього недостатньо. Росія завдала шкоди. Росія повинна за неї заплатити, — наголосив Колс.

Лист адресували президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, високій представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, єврокомісару з питань економіки Валдісу Домбровскісу, президенту Європейської ради Антоніу Кошті та прем’єр-міністру Ірландії Міхолу Мартіну, чия країна головує в Раді ЄС.

У червні повідомлялося, що двопартійна група з шести сенаторів США представила законопроєкт SABER, який пропонує використовувати конфісковані російські суверенні активи для закупівлі зброї Україні.

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