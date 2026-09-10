Более 120 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию и Совет ЕС возобновить переговоры по использованию замороженных суверенных активов России для финансирования Украины.

Об этом сообщает Euronews.

Переговоры по активам РФ

Соответствующее письмо подписали 122 евродепутата. В нем отмечается, что Россия должна нести финансовую ответственность за ущерб, причиненный Украине полномасштабной войной, а ее замороженные активы должны быть использованы для поддержки украинского государства и его обороны.

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Европарламентарии поддержали новые попытки Швеции, Нидерландов, Испании и Польши продвинуть этот вопрос.

Авторы письма призвали Еврокомиссию представить новое предложение, которое позволило бы преодолеть отрицание отдельных стран ЕС. Одним из выступающих против такого механизма государств остается Бельгия.

Предлагается перевести замороженные российские активы в новый финансовый инструмент ЕС, который взял бы на себя юридические обязательства перед Центральным банком России, одновременно позволив направить средства на финансовую поддержку Украины.

Евродепутаты отмечают, что в ЕС находится более €200 млрд замороженных российских активов. В то же время, по их словам, ущерб Украины от российской агрессии уже превышает €600 млрд.

Ранее ЕС одобрил для Украины кредит на поддержку в размере €90 млрд. Однако подписанты письма отмечают, что этих средств недостаточно для покрытия масштабов нанесенного Россией ущерба.

Депутат Европарламента от Латвии Рихардс Колс заявил, что вместе с более чем 120 коллегами призвал Еврокомиссию и Совет ЕС возобновить переговоры по использованию замороженных российских активов.

– Более 200 млрд евро российских активов простаивают без дела в ЕС. Наш кредит в €90 млрд помогает, но этого недостаточно. Россия нанесла ущерб. Россия должна за него заплатить, – подчеркнул Колс.

Письмо адресовали президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, высокой представительнице ЕС по иностранным делам Каи Каллас, еврокомиссару по экономике Валдису Домбровскису, президенту Европейского совета Антониу Коште и премьер-министру Ирландии Михолу Мартину, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Двухпартийная группа из шести сенаторов США представила законопроект SABER, который предлагает использовать конфискованные российские суверенные активы для закупки оружия Украине.

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