Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на досягнення домовленості між українським президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним ще до початку зими.

Трамп очікує угоди між Зеленським і Путіним до зими

– Але знаєте, чого я від нього (Зеленського, – Ред.) хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним”, – сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання журналіста про ракети Patriot, Трамп зазначив, що багато разів спілкувався із Зеленським, проте конкретної відповіді щодо цього питання не надав.

– Я багато з ним спілкувався; процес іде, Путін теж діє, і одного дня – сподіваюся, у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання суворої зими, – вони укладуть угоду, – наголосив Трамп.

Зараз дивляться

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН американський лідер повідомив про надання Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot.

– Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що “так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає, – сказав тоді президент.

24 вересня Зеленський повідомив про досягнення домовленості щодо нового пакета ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава держави не уточнив, із якою саме країною Україна уклала цю домовленість.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.