Перша леді США Меланія Трамп заявила, що гуманітарне припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках та прилеглих районах Херсонської області дало змогу місцевим жителям отримати необхідну допомогу.

Вона висловила сподівання, що ця ініціатива стане першим кроком до встановлення тривалого миру.

Про це Меланія Трамп написала у соцмережі X у неділю, 1 листопада.

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Меланія Трамп закликала до тривалого миру після перемир’я в Олешках

За словами першої леді США, завдяки тимчасовому припиненню бойових дій цивільні отримали можливість вільніше пересуватися, а також доступ до харчових продуктів, питної води та медикаментів.

Вона наголосила, що гуманітарна пауза дозволила мешканцям відчути себе у більшій безпеці та повернути відчуття людської гідності без постійного страху перед обстрілами.

— Нехай Олешки стануть відправною точкою для тривалого миру, — зазначила Меланія Трамп.

Папа Лев XIV привітав результати гуманітарної місії в Олешках

Папа Римський Лев XIV привітав успішне завершення гуманітарної місії та висловив надію, що співпраця сторін, яка зробила можливим її проведення, сприятиме подальшим мирним ініціативам.

Про це понтифік заявив у неділю, 1 листопада, після молитви Ангел Господній, звертаючись до вірян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

— Висловлюю побажання, щоб співпраця між сторонами, яка уможливила цей необхідний жест гуманності, сприяла зростанню бажання до діалогу та привела до нових конкретних ініціатив на користь миру, — сказав Лев XIV.

Він також закликав молитися за всіх людей у різних куточках світу, які потерпають від воєн, та ввірити їхній захист Діві Марії, Цариці миру, і всім святим.

Нагадаємо, що з 03:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада у визначеному районі тимчасово окупованих Олешків діяв режим припинення вогню, запроваджений за посередництва Ватикану та першої леді США.

Головною метою домовленості було забезпечення доставки гуманітарних вантажів місцевому населенню та створення умов для евакуації цивільних.

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