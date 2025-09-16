Російські автовиробники переживають серйозні труднощі. Попри зниження цін, споживачі відмовляються купувати вітчизняні автомобілі, надаючи перевагу старим іномаркам.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Криза російського автопрому: що відомо

За даними українських розвідників, завод Москвич за перше півріччя випустив лише 8 тис. автомобілів, тоді як річний план становить 120 тис.

У відповідь на падіння продажів АвтоВАЗ планує перейти на чотириденний робочий тиждень і знижує свої виробничі плани.

На тлі кризи автозаводи намагаються лобіювати підвищення утилізаційного збору на імпортні автомобілі, сподіваючись, що це стимулюватиме росіян купувати вітчизняні бренди.

Проте споживачі продовжують купувати західні машини, навіть вживані.

Наразі середній вік легкових авто РФ становить 16 років. Із 46 млн зареєстрованих машин 35 млн старші за 15 років.

За перше півріччя імпорт вживаних автівок зріс на 6,5%, досягнувши 229 тис. одиниць. При цьому лідерами постачання залишаються Японія (понад 40%) і Північна Корея (більше ніж 20%).

Крім того, через сірі схеми з Китаю в Росію надходять автомобілі західних брендів, зібрані на місцевих заводах. Вражаючим є те, що з 10 найпопулярніших вживаних автомобілів за січень-липень 2025 року дев’ять – західні марки, а жодного китайського.

Від початку року в Росії закриваються автосалони, переважно китайських марок. Станом на вересень їхня кількість скоротилася на 9%, у певних великих містах – до 30%. Ще третина дилерів перебуває на межі банкрутства.