Цієї осені приблизно кожна десята компанія в Росії планує зменшення штату.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Скорочення в Росії: що відомо

Як зазначають у розвідці, бізнес змушений економити через зниження попиту, зростання податків, подорожчання кредитів та необхідність підвищувати зарплати ключовим працівникам.

Зараз дивляться

Найсерйозніше скорочення очікується у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній сфері.

Під удар потрапляють молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні IT-фахівці та всі працівники, чия діяльність не приносить прямого прибутку.

У промисловості найбільше страждають низькокваліфіковані робітники, яких активно замінюють автоматизовані процеси та машини.

Навіть великі державні компанії не уникли скорочень.

Зокрема, Газпром оголосив про звільнення 1,6 тис. співробітників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація Ростех планує скоротити близько 1,5 тис. управлінців у Москві.

Попри офіційну статистику про дефіцит кадрів, ситуація на ринку праці в Росії погіршується.

Економіка країни вступає у фазу системних скорочень, що відобразиться на споживчій активності та добробуті населення, особливо у регіонах.

Раніше повідомлялося, що за пів року кількість компаній, які планують звільнення співробітників, майже подвоїлася.

За даними Центробанку РФ, найгостріше нестабільність відчувають підприємства у видобувній сфері, машинобудуванні та фармацевтиці.

Водночас кількість компаній, що підвищують зарплати, скорочується, а працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість або відправляють у вимушені відпустки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.