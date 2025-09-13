Масові звільнення в Росії зачепили навіть Газпром та Ростех – розвідка
Цієї осені приблизно кожна десята компанія в Росії планує зменшення штату.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Скорочення в Росії: що відомо
Як зазначають у розвідці, бізнес змушений економити через зниження попиту, зростання податків, подорожчання кредитів та необхідність підвищувати зарплати ключовим працівникам.
Найсерйозніше скорочення очікується у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній сфері.
Під удар потрапляють молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні IT-фахівці та всі працівники, чия діяльність не приносить прямого прибутку.
У промисловості найбільше страждають низькокваліфіковані робітники, яких активно замінюють автоматизовані процеси та машини.
Навіть великі державні компанії не уникли скорочень.
Зокрема, Газпром оголосив про звільнення 1,6 тис. співробітників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація Ростех планує скоротити близько 1,5 тис. управлінців у Москві.
Попри офіційну статистику про дефіцит кадрів, ситуація на ринку праці в Росії погіршується.
Економіка країни вступає у фазу системних скорочень, що відобразиться на споживчій активності та добробуті населення, особливо у регіонах.
Раніше повідомлялося, що за пів року кількість компаній, які планують звільнення співробітників, майже подвоїлася.
За даними Центробанку РФ, найгостріше нестабільність відчувають підприємства у видобувній сфері, машинобудуванні та фармацевтиці.
Водночас кількість компаній, що підвищують зарплати, скорочується, а працівників дедалі частіше переводять на неповну зайнятість або відправляють у вимушені відпустки.