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Навальний виграв справу проти Росії в ЄСПЛ

Російський політик Олексій Навальний виграв справу проти Росії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) за всіма сімома випадками затримань і арештів опозиціонера у 2012-2014 роках.

Олексій Навальний

Таким чином ЄСПЛ визнав порушення 18 статті Європейської конвенції про права людини, повідомляє сам Навальний на своєму сайті і називає це великою перемогою.

Велика палата Європейського суду також постановила, що були порушені стаття 5 – право на свободу та особисту недоторканність, і пункт 1 статті 6 – право на справедливий суд.

– Щодо Росії ЄСПЛ не визнавав 18 статтю вже років 15…Це серйозна зміна практики Європейського суду, і не факт, що він був готовий піти на неї, – зазначив Навальний.

На його думку, рішення Євросуду “має велике значення для величезної кількості людей по всій Росії, яких регулярно хапають і садять з очевидних політичних мотивів”.

У 2016 році ЄСПЛ присудив Навальному 63 тис. євро компенсації за порушення під час затримання на протестних акціях. Мін’юст РФ оскаржив це рішення, але сьогодні Велика палата Євросуду прийняла рішення за цією скаргою на користь Навального.

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Олексія Навального не випустили з Росії на засідання ЄСПЛ, де оголошували вердикт у його справі. Про це сам опозиціонер дізнався, коли прибув в аеропорт.

Фото: navalny.com

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