Олексія Навального не випускають за кордон на засідання ЄСПЛ, де оголосять вердикт у його справі.

Олексій Навальний – невиїзний із Росії. Про це сам опозиціонер дізнався, коли прибув до аеропорту. За словами Навального, він збирався вилетіти на засідання Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

Там повинно було відбутися засідання у справі опозиціонера, до того ж на ньому очікувалося оголошення вердикту.

Навальний поскаржився, що прикордонники “розвернули” його через “якогось листа”. Пояснити причину заборони на виїзд йому відмовилися.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет. — Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.

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Відзначимо, що ЄСПЛ розглядає 7 позовів Навального, в яких він оскаржує свої затримання у Москві.

Нагадаємо, 27 серпня Тверський суд Москви заарештував Олексія Навального на 30 діб.