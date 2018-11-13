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Навальному заборонили залишати Росію

Олексія Навального не випускають за кордон на засідання ЄСПЛ, де оголосять вердикт у його справі.

Олексій Навальний – невиїзний із Росії. Про це сам опозиціонер дізнався, коли прибув до аеропорту. За словами Навального, він збирався вилетіти на засідання Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

Там повинно було відбутися засідання у справі опозиціонера, до того ж на ньому очікувалося оголошення вердикту.

Навальний поскаржився, що прикордонники “розвернули” його через “якогось листа”. Пояснити причину заборони на виїзд йому відмовилися.

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Відзначимо, що ЄСПЛ розглядає 7 позовів Навального, в яких він оскаржує свої затримання у Москві.

Нагадаємо, 27 серпня Тверський суд Москви заарештував Олексія Навального на 30 діб.

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