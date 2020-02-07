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Факти / Світ / Росія

Перше відео авіакатастрофи в Татарстані, де розбився депутат Хайруллін

Відео наслідків катастрофи вертольота в Татарстані, в якій загинув депутат Держдуми від Єдиної Росії Айрат Хайруллін, з’явилося в мережі.

На кадрах видно, що розбите повітряне судно стоїть на льоду, куди здійснило жорстку посадку перед аварією.

Голова комітету Держдуми з аграрних питань Володимир Кашин підтвердив, що Хайруллін загинув.

Читайте: Держдума РФ призначила Мішустіна прем’єр-міністром

Помічник і пілот у важкому стані.

Як повідомлялося, депутат Державної Думи Айрат Хайруллін загинув в авіакатастрофі на власному вертольоті, коли летів із селища Левашево до селища Матюшино.

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