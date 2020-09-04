Кремль назвав умову початку слідства щодо отруєння Навального

Для початку слідства з приводу отруєння опозиціонера Олексія Навального необхідно підтвердження інформації про наявність отрути в його організмі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, де-факто слідчі дії з приводу ситуації з Навальним вже відбуваються. Йдеться про дослідчу перевірку, яку розпочало МВС РФ, пояснив Пєсков.

– Якщо знайдеться підтвердження інформації про наявність у біологічних пробах пацієнта будь-яких отруйних речовин, то, звичайно, немає сумнівів, що незабаром буде також де-юре відкриття слідства, – сказав прес-секретар президента РФ.

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Отруєння Навального

Кремлівському критику Олексію Навальному 20 серпня стало зле під час польоту до Москви.

Нині він перебуває у штучній комі в берлінській лікарні з тих пір, як більше тижня тому його відправили на лікування до Німеччини.

Влада Німеччини заявила, що тести вказали на отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною з групи Новачок.

Британська влада раніше ідентифікувала Новачок як отруту, використану проти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Англії у 2018 році.

Фото: Кремль