ЄС хотів би діалогу з РФ, але це вулиця із двостороннім рухом, – очільник МЗС Австрії

Європейських Союз прагне вести з Російською Федерацією діалог, але це неможливо до того часу, поки Москва не висловлює в цьому зацікавленості.

Про це в суботу, 22 травня, заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг.

– Як то кажуть, танго танцюють удвох. Ми хотіли б налагодити канали для ведення діалогу, але для цього необхідна відповідна реакція з іншого боку. Ми, зрозуміло, не можемо переступити через наші цінності, – сказав глава австрійського МЗС.

За його словами, сигнали, які останнім часом надходять з Кремля, не свідчать про зацікавленість Москви в налагодженні відносин.

При цьому, за твердженням Шалленберга, ЄС може співпрацювати з РФ у багатьох сферах: від питань зміни клімату до енергетики.

Дипломат зазначив, що Австрія завжди прикладала максимальних зусиль для зміцнення діалогу з Росією.

Він також додав, що Відень вважає дуже важливим знайти спосіб мирного співіснування з Москвою.

Санкції США проти Північного потоку-2

Напередодні США ввели черговий пакет санкцій проти ряду російських компаній та суден, пов’язаних з будівництвом СП-2.

Відповідну доповідь Конгресі США представив Держдеп.

У той же час з німецького оператора газопроводу Nord Stream AG 2 були зняті всі обмежувальні заходи.