Голова Європарламенту хоче посилити санкції ЄС проти Росії

Після санкцій проти Білорусі Європейський союз повинен розглянути подальші посилені санкції проти Росії.

Саме до цього закликає президент Європейського парламенту Давид Сассолі. Голова парламенту закликав до посилення санкцій проти Росії на тлі ситуації у Білорусі.

– Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством та підтримати незалежні ЗМІ, – наголосив політик.

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Він охарактеризував відносини між ЄС та Росією як дуже напружені, зокрема через конфлікт на сході України.

Затримання Протасевича

Голова парламенту також закликав до подальших дій щодо звільнення затриманого Романа Протасевича з-під варти у Білорусі. На його думку, фотографія засновника Nexta повинна бути у всіх аеропортах ЄС та в Європарламенті.

23 травня літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську під супроводом білоруського винищувача після помилкового повідомлення про мінування. ЄС та США оголосили про намір ввести більш жорсткі санкції проти Білорусі.

Джерело: T-Online