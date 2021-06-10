У Росії організації Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і регіональні штаби опозиційного політика Олексія Навального визнали екстремістськими.

Згідно з рішенням Московського міського суду, усім цим структурам заборонено поширювати будь-яку інформацію, виконувати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції.

Попри те, що рішення суду повинне набути чинності через 30 днів, ліквідувати організації повинні негайно. Їхнє майно, яке залишиться після виплат кредиторам, передадуть в державну власність.

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Однак правозахисники заявили, що планують оскаржити рішення суду спочатку в Росії, а у разі необхідності, навіть у Європейському суді з прав людини.

Реакція Навального

Сам російський опозиціонер Олексій Навальний наразі перебуває у колонії. Але на його офіційній сторінці у Facebook з’явилася реакція на рішення суду, яке, з юридичної точки зору, називають “посміховиськом”.

Адже всі матеріали справи оголосили державною таємницею, а сам процес розгляду був закритий.

– Ми – не назва, не папірець і не офіс. Ми – група людей, які об’єднують і організовують тих громадян Росії, хто проти корупції, за чесні суди і рівність всіх перед законом. Таких – мільйони. Ви – такі. Поки ви є, і ми нікуди не дінемося, – зазначили у заяві.

Реакція США

У Держдепартаменті США вже засудили рішення зазначивши, що такими діями влада Росії посилює репресії проти політичної опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Вони вимагають припинити репресії проти Олексія Навального і його команди.

Також у Держдепі нагадали, що сам опозиціонер, стан здоров’я якого погіршується, досі перебуває у в’язниці на політично сфабрикованих підставах.

– Через це рішення співробітникам, волонтерам та тисячам прихильників Олексія Навального загрожує кримінальне переслідування і ув’язнення. Воно ще більше обмежує можливості опозиційних кандидатів потрапити у виборчі бюлетені на вересневих виборах до Держдуми. Своїми діями Росія фактично криміналізувала один з небагатьох, що залишилися в країні, незалежних політичних рухів, – заявили у Держдепі.

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Справа Навального

У лютому цього року суд виніс вирок Олексію Навальному в справі про Ів Роше, який передбачає, що політик перебуватиме за ґратами до серпня 2023 року.

Світова спільнота засудила це рішення. Так, США заявили, що уважно стежать за розвитком подій у справі опозиціонера та готові чинити тиск на країни, які загрожують загальнолюдським цінностям.

Водночас Парламентська асамблея Ради Європи офіційно затвердила резолюцію щодо справи Олексія Навального.

В документі зазначено, що його отруєння у серпні минулого року речовиною Новачок було спланованим. Причетною до цього резолюція визначила владу Кремля.

Джерело: Держдеп США, Meduza

Фото: Олексій Навальний