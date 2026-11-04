2 листопада 2026 року російські війська атакували школу в селищі Комишуваха Запорізької області, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Під час повторного удару окупанти влучили в укриття, де перебували люди.

Станом на 4 листопада кількість загиблих сягнула 40 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку одним із найбільших російських убивств за час повномасштабної війни. За його словами, після першого удару російська авіація повторно атакувала місце, де перебували люди.

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Де знаходиться Комишуваха та яка відстань до Запоріжжя, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Де знаходиться Комишуваха

Комишуваха — селище в Запорізькому районі Запорізької області. Воно розташоване в південно-східній частині України, неподалік від обласного центру. Комишуваха є адміністративним центром Комишуваської селищної територіальної громади, до складу якої входять 30 населених пунктів.

Населений пункт лежить у долині річки Конки та її притоки Комишуватки. За інформацією Запорізької районної державної адміністрації, саме від назви останньої походить назва селища.

Якщо шукати Комишуваху на карті України, її потрібно дивитися в центральній частині Запорізької області, на території Запорізького району.

Комишуваха Запорізької області на карті: скільки кілометрів до Запоріжжя

За даними Запорізької районної державної адміністрації, відстань до районного центру становить 31 км.

Фактична відстань автомобільним маршрутом залежить від точки відправлення та обраної дороги. Тому показник на навігаторі відрізнятиметься.

Поблизу селища розташована залізнична станція Фісаки. Вона знаходиться на лінії Запоріжжя — Пологи. Через Комишуваху також проходить автомобільна дорога.

Що відомо про Комишуваху

Історія Комишувахи бере початок у 1770 році. Під час будівництва Микитської фортеці Дніпровської укріпленої лінії неподалік заснували солдатську слобідку Павлівку. Згодом поселення отримало назву Комишуваха.

Після ліквідації Запорозької Січі у 1775 році тут оселилися кілька родин запорозьких козаків.

У 1957 році Комишуваха отримала статус селища міського типу. Після адміністративно-територіальної реформи 2020 року вона увійшла до складу Запорізького району.

До повномасштабного вторгнення в Комишувасі та навколишніх населених пунктах проживали тисячі людей. Через близькість до лінії фронту громада регулярно потерпає від російських обстрілів.

За інформацією очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, у вересні 2026 року в усіх 30 населених пунктах громади залишалося близько 5 тис. жителів. До початку повномасштабної війни тут проживало приблизно 12,5 тис. людей.

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