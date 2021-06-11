Вийшов на захист свободи слова: на Красній площі активіст вистрелив собі в голову

Скандальний російський акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову в центрі Красної площі в Москві.
Імітуючи самогубство, він висловив свій протест проти утисків свободи слова в Росії.
Встановлено, що активіст вистрілив із пістолета Р-411 шумовим патроном, внаслідок чого отримав серйозні опіки обличчя.
Вже за лічені секунди після пострілу Павла Крисевича затримали поліцейські.
Перед акцією чоловік встиг виголосити маніфест: На силу і репресії ми відповімо безстрашністю. Адже страху більше не буде. Перед кремлівською завісою будуть постріли.
Відомо, що акціоніста доставили до найближчого відділку.
Вибух під стінами ФСБ
В грудні минулого року біля будівлі ФСБ РФ підірвався смертник, який за мить до теракту викрикнув Аллаху Акбар.
Інцидент стався в Карачаєво-Черкеській Республіці.
Місцеві ЗМІ встановили, що загиблий чоловік активно ділився екстремістськими поглядами у своїх соцмережах.