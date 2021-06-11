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Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

Вийшов на захист свободи слова: на Красній площі активіст вистрелив собі в голову

Вийшов на захист свободи слова: на Красній площі активіст вистрелив собі в голову

Скандальний російський акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову в центрі Красної площі в Москві.

Імітуючи самогубство, він висловив свій протест проти утисків свободи слова в Росії.

Встановлено, що активіст вистрілив із пістолета Р-411 шумовим патроном, внаслідок чого отримав серйозні опіки обличчя.

Вже за лічені секунди після пострілу Павла Крисевича затримали поліцейські.

Перед акцією чоловік встиг виголосити маніфест: На силу і репресії ми відповімо безстрашністю. Адже страху більше не буде. Перед кремлівською завісою будуть постріли.

Відомо, що акціоніста доставили до найближчого відділку.

Вибух під стінами ФСБ

В грудні минулого року біля будівлі ФСБ РФ підірвався смертник, який за мить до теракту викрикнув Аллаху Акбар.

Інцидент стався в Карачаєво-Черкеській Республіці.

Місцеві ЗМІ встановили, що загиблий чоловік активно ділився екстремістськими поглядами у своїх соцмережах.

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